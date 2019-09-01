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17:49   1 Сентября 2019
Весь мир

Дуда намерен выставить ФРГ счет за ущерб, нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны

Дуда намерен выставить ФРГ счет за ущерб, нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны

Получение с ФРГ репараций является для Польши «вопросом морали и ответственности», подчеркнул Дуда.

«Почти шесть миллионов польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», - напомнил польский лидер.

Напомним: в Польше с 31 августа по 2 сентября проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Участие в мероприятиях принимают многие европейские лидеры, в том числе представители Германии.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о дискриминации Варшавы в процессы выплаты Германией компенсации по завершении Второй мировой войны.

Германия со своей стороны на разных уровнях неоднократно заявляла, что считает вопрос выплаты репараций за Вторую мировую войну окончательно закрытым.

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Автор: Александр Люблинский
#польша #германия #политика #вторая мировая война #весь мир #репарации

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