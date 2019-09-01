Дуда намерен выставить ФРГ счет за ущерб, нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны
Получение с ФРГ репараций является для Польши «вопросом морали и ответственности», подчеркнул Дуда.
«Почти шесть миллионов польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», - напомнил польский лидер.
Напомним: в Польше с 31 августа по 2 сентября проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Участие в мероприятиях принимают многие европейские лидеры, в том числе представители Германии.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о дискриминации Варшавы в процессы выплаты Германией компенсации по завершении Второй мировой войны.
Германия со своей стороны на разных уровнях неоднократно заявляла, что считает вопрос выплаты репараций за Вторую мировую войну окончательно закрытым.