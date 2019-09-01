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17:46   1 Сентября 2019
Весь мир

Израильская военная база подверглась ракетному обстрелу со стороны Ливана

Израильская военная база подверглась ракетному обстрелу со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье об обстреле противотанковыми ракетами своей военной базы и военных автомобилей на границе с Ливаном.

Заявление об обстреле пресс-служба израильской армии опубликовала на своем официальном сайте, отметив, что по военным объектам Израиля было выпущено несколько ракет.

Атака, как уточняется в сообщении, произошла в 16.20 по местному времени (совпадает с московским). В ответ Израиль нанес удар по ливанским приграничным целям на юге страны.

Информации о размере понесенного ущерба в результате ракетных атак ни та ни другая сторона к настоящему моменту не предоставила.

 

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Автор: Александр Люблинский

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