В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 1939 году СССР, заключив договор с нацистской Германией, «захватил» Польшу.

«Россия до сих пор ведет себя так, как будто ничего об этом не знает», — добавил польский президент.

В комитете Госдумы по международным делам сочли такое заявление Дуды — неверной трактовкой исторических событий. Об этом «Политике сегодня» рассказал зампред ведомства Алексей Чепа.

«Всегда попытка исказить историю приводит к нехорошим последствиям в воспитании населения и отношениям между странами. Я бы порекомендовал ему [Анджею Дуде] как следует изучить историю: документы и архивы, прежде чем делать такие заявления», — возмущенно ответил депутат.

В последние годы, как говорит Чепа, польское руководство проделало много шагов, чтобы исказить историческую правду: люди имели прекрасную возможность наблюдать, как стираются события из национальной памяти поляков. Например, в Варшаве местная администрация снесла памятник Благодарности Красной армии в одном из парков польской столицы. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат, которые пали в этом районе в 1944 году. Так, в Польше больше не осталось памятников погибшим красноармейцам.

«На протяжении многих лет существует такая позиция. Польше выгодно подыгрывать: у нее особое отношение в Европе к Соединенным штатам и во многом это проявляется в ее политическом характере», — объяснил Чепа.

Также Анджей Дуда, выступая 1 сентября в Варшаве на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил, что мир не вынес должных уроков из страшных событий тех лет. России соприсутствовать на событии не удалось потому, как ей не прислала приглашения Польша под предлогом агрессивного отношения РФ к стране. Зато Дуда пригласил Германию и страны Восточного партнерства. В комитете Госдумы по делам СНГ оценили интересный выбор «гостей» годовщины.