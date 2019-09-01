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16:56   1 Сентября 2019
Россия

Школа в Беслане может стать памятником федерального значения

Школа в Беслане может стать памятником федерального значения

Школа №1 в Беслане, которую захватили в 2004 году террористы, может получить статус памятника федерального значения. Об этом сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.

Она отметила, что три года назад было подано обращение в комитет по охране памятников, чтобы придать школе, прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус памятника республиканского значения. Теперь готовятся документы для получения статуса федерального значения.

В рамках работы по сохранению памяти о теракте комитет «Матери Беслана» организует выставки во многих российских регионах.

Жертвами страшной трагедии стали 334 человека, из них 186 — дети. Террористы 1 сентября 2004 года загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Их держали там три дня без воды и еды.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #общество #беслан

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