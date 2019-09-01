Сербский министр осудил Польшу за неприглашение РФ на памятные мероприятия 1 сентября

Польша, которая не пригласила Россию и Сербию принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, проводит эти дни с силами, которые ту войну развязали.

Такое мнение высказал в воскресение министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя решение польского руководства пригласить на памятные мероприятия своих нынешних союзников по «Восточному партнерству», Евросоюзу и НАТО, включая Германию, отказав при этом в приглашении правопреемнице Советского Союза – России.

«Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал. Если думают, что Польше место с силами, которые вызвали Вторую мировую, совершили самые страшные преступления в истории человечества, можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне», - приводит пресс-служба сербского Министерства обороны заявление главы ведомства.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что ни одно мероприятие в любой стране мира, посвященное годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не будет полноценным, если пройдет без участия Российской Федерации.

При этом представитель российского МИД Мария Захарова, отметила, что Польша еще никогда не ставила себя в настолько глупое положение, как сейчас, решив не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.