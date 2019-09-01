Оппозиция использовала ряженых «силовиков» для дискредитации полиции на митинге в Москве

В субботу, 31 августа, в Москве прошел целый ряд торжественных мероприятий, посвященных последнему дню лета. В них участвовали десятки тысяч граждан. Однако праздничное настроение в последний выходной лета горожанам пытались испортить представители так называемой несистемной оппозиции, которые даже решили использовать подставного сотрудника полиции для провокаций.

Telegram-канал «Шавки Красовского» ранее разместил видео, запечатлевшее подготовку провокации провокации в Москве, чтобы очернить сотрудников правоохранительных органов. Москвич случайно заснял на видеорегистратор группу весьма подозрительных людей в гражданской одежде. Один из них за несколько минут вдруг надел комплект формы бойца ОМОН.

Важен тот факт, что настоящие сотрудники силовых структур получают обмундирование непосредственно в подразделениях, и никогда не возят его с собой. Однако в настоящее время гражданские без труда могут купить форму в сети. Полный комплект обойдётся в 20-25 тысяч рублей.

Появление ряженого провокатора в центре Москвы накануне очередного сборища оппозиции наверняка не было случайностью. Судя по сему, «активисты» решились на новое подстрекательство к беспорядкам в попытке дискредитировать правоохранителей и очернить их в глазах людей, тем более, что такое и раньше случалось.

Так, не прошедшая на выборы в Мосгордуму из-за большого числа поддельных подписей Любовь Соболь продолжает призывать подписчиков в выходить на незаконные акции в центре столицы. Подобные «мирные гуляния» оппозиционная тусовка в Москве проводит уже не первый раз, а 27 июля и 3 августа эти сходки «несогласных» перетекли в погромы.

Организаторы шествий даже не пытались успокоить ими же заведенную толпу, это оказалось по силам только стражам порядка. В общей сложности сотрудники органов правопорядка задержали во время беспорядков более тысячи участников, однако уже вскоре большая часть задержанных была отпущена без составления протокола, что доказывает лояльность полицейских.

Такое отношение правоохранителей вовсе не на руку «оппозиционерам», ведь оно никак не вписывается в их концепцию «борьбы с тиранией». Чтобы как-то повлиять не ситуацию оппозиционеры начали кампанию по дискредитации и очернению стражей порядка с целью развязать конфликт между правоохранителями и народом. Специально обученные координаторы для этого заводят на оппозиционных акциях толпу оскорбительными кричалками против полиции. Видеозаписи подобных манипуляций в большом количестве «гуляют» в интернете, а некоторые, наиболее «яркие» провокаторы, даже успели заработать себе пять минут сомнительной славы.

Однако для создания по-настоящему враждебных настроении в отношении силовиков в обществе мало одних кричалок. Для продвижения своих интересов Соболь и ее дважды судимому покровителю Алексею Навальному теперь необходимы реальные конфликты. Именно по этой причине на акциях оппозиции журналистов и блогеров всех мастей всегда больше, чем самих участников. Их главной задачей является поиск «удачных» неоднозначных кадров, которые можно было бы тиражировать с неоднозначным подтекстом.

Оппозиционные СМИ не очень жаждут показывать аудитории, как полицейские задерживают нарушителей спокойствия, не оказывающих сопротивления. Зато активно распространяют кадры «жесткого винтилова», умалчивая, что прямо перед этим «невинные жертвы» бросались в полицейских бутылками, урнами, кусками асфальта и пытались устроить в драку.

В этой ситуации показателен инцидент с Дарьей Сосновской, которую после удачного кадра оппозиционные деятели попытались превратить в «жертву», но когда правда вышла наружу, о ней резко забыли. По первой версии оппозиционеров, Сосновская просто гуляла по центру Москвы, когда её «ни за что» задержал сотрудник полиции, еще и ударив при этом.

Вот только на деле оказалось, что девушка очутилась в центре толпы оппозиционеров не случайно. Дарья вполне активно участвовала беспорядках и оскорбляла правоохранителей. Однако после задержания, она начала оказывать сопротивление, и даже выбила у одного из стражей порядка из рук дубинку. Потому к Сосновской пришлось применить силу.

Чтобы оппозиционная тусовка в угоду своим интересам дальше не могла искажать картину происходящего, силовые структуры решили на подобных акциях теперь решили оснащать всех своих сотрудников видеорегистраторами. И теперь любителям фото и видеоманипуляций приходится на своих сходках использовать фальшивых ОМОНовцев, которые помогли бы делать «правильные» репортажи о беспорядках в Москве.