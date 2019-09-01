Умер подросток, которого избил пьяный полицейский в Брянской области

В Брянской области умер Иван Вахрушин, 17-летний подросток, которого избил в кафе бывший заместитель главы Брасовского районной отдела полиции.

Информация о гибели юноши появилась на сайте, созданном в поддержку Ивана. Следователи, занимающиеся уголовным делом, пока не располагают официальной информацией о смерти молодого человека.

13 августа замглавы отдела полиции «Брасовский» в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть. Ивана в тяжелом состоянии госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вероятно, теперь дело будет переквалифицировано. Подозреваемого уволили и заключили под стражу.