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16:31   1 Сентября 2019
Россия

Россиянам дадут возможность узаконить самозахваты

Россиянам дадут возможность узаконить самозахваты

Изменения в законах «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», которые вступят в силу с 16 сентября, дадут гражданам России возможность перевести в свою собственность землю, самовольно захваченную более 15 лет назад.

Речь в первую очередь идет о дачниках и жителях поселков, которые на протяжении многих лет используют для своих нужд не только собственный участок, но и соседнюю «ничейную» землю.

Об этом в воскресенье 1 сентября сообщает «Российская газета», ссылаясь на сотрудников Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

В частности, сообщается, что для того, чтобы узаконить самозахват и перевести земельный участок в свою собственность, необходимо пользоваться этим участком не менее 15 лет, а также не иметь претензий от местных властей и имущественных споров с соседями. Для оформления земли придется провести комплексные кадастровые работы, однако, отмечается, что большие территории присвоить таким образом все же нельзя. Присовить можно будет лишь те участки земли, площадь которых не превышает предельный минимальный размер участка, установленного районной администраций, и не более десяти процентов от территории, приобретенной законным образом.

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Автор: Александр Люблинский
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