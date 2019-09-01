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15:56   1 Сентября 2019
Россия

Единые правила охраны школ начали действовать в РФ

Единые правила охраны школ начали действовать в РФ

Новый государственный стандарт по охране образовательных организаций вступил в силу в РФ с 1 сентября 2019 года. Причиной для его разработки и введения стал ряд происшествий в школах и колледжах, в результате которых многие погибли и пострадали. Об этом заявили заявили в Росстандарте.

В новом ГОСТе содержатся основные требования к охране образовательных учреждений, в честности, правила пропускного режима. Также в нем прописаны рекомендации по организации внутриобъектного и пропускного режимов и инструкция охранника.

Эти правила призваны обеспечить безопасность учащихся и персонала в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Кроме того, рассчитывается, что они сведут к минимуму риски совершения преступлений.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #охрана #школы

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