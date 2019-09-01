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Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

 Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

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15:32   1 Сентября 2019
Политика

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 2 сентября прибудет в Иркутскую область. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля, в регионе глава государства намерен ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Кроме того, Путин проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения жителей области, которые пострадали от разгула стихии.

В первый день нового учебного года президент России намерен посетить среднюю общеобразовательную школу, которая находится в городе Тулун, сильно пострадавшем от паводка этим летом.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #паводок #иркутская область

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