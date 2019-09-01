Дуда заявил, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда, выступая 1 сентября в Варшаве на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил, что мир не вынес должных уроков из страшных событий тех лет.

«Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков. В мире еще случаются проявления геноцида», - заявил польский лидер, приведя в качестве примера Руанду и бывшую Югославию.

При этом Анджей Дуда добавил, что выводы из тех событий необходимо сделать ради того, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

«Мы помним. Мы должны помнить. Для этого я здесь», - подчеркнул он.

Напомним: на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, польские власти сочли необходимым пригласить партнеров по Евросоюзу, НАТО, «Восточному партнерству», в том числе и Германию, однако не пригласили Россию.

Комментируя это решение польского руководства, представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Польша еще никогда не загоняла себя в такое глупое положение. При этом представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что ни одно посвященное началу Второй мировой и Великой Отечественной войн мероприятие в любой стране мира не может быть полноценным, если в нем не принимает участия Россия.