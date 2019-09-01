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15:56   1 Сентября 2019
Весь мир

Дуда заявил, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны

Дуда заявил, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда, выступая 1 сентября в Варшаве на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил, что мир не вынес должных уроков из страшных событий тех лет.

«Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков. В мире еще случаются проявления геноцида», - заявил польский лидер, приведя в качестве примера Руанду и бывшую Югославию.

При этом Анджей Дуда добавил, что выводы из тех событий необходимо сделать ради того, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

«Мы помним. Мы должны помнить. Для этого я здесь», - подчеркнул он.

Дуда заявил, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны

Напомним: на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, польские власти сочли необходимым пригласить партнеров по Евросоюзу, НАТО, «Восточному партнерству», в том числе и Германию, однако не пригласили Россию.

Комментируя это решение польского руководства, представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Польша еще никогда не загоняла себя в такое глупое положение. При этом представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что ни одно посвященное началу Второй мировой и Великой Отечественной войн мероприятие в любой стране мира не может быть полноценным, если в нем не принимает участия Россия.

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Автор: Александр Люблинский
#польша #политика #вторая мировая война #весь мир #дуда

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