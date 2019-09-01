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Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

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 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

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Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

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15:23   1 Сентября 2019
Весь мир

Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать Россию на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. По ее словам, Польша поставила себя в глупое положение.

Дипломат напомнила, что замглавы МИД республики Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россию не позвали на торжественные мероприятия, поскольку страны отбирались по «современному критерию». Гостями стали представители ЕС, НАТО и организации «Восточное партнерство». 

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в соцсетях. 

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войнам, без участия России не могут быть полноценными.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #польша #политика #вторая мировая война

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