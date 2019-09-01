Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать Россию на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. По ее словам, Польша поставила себя в глупое положение.

Дипломат напомнила, что замглавы МИД республики Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россию не позвали на торжественные мероприятия, поскольку страны отбирались по «современному критерию». Гостями стали представители ЕС, НАТО и организации «Восточное партнерство».

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в соцсетях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войнам, без участия России не могут быть полноценными.