Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии

Шесть человек стали жертвами крушения вертолета близ города Альта на севере Норвегии. Об этом в воскресенье, 1 сентября сообщило издание Verdens Gang.

Известно, что катастрофа произошла накануне вечером. На борту вертолета на момент крушения находились пилот и пять пассажиров. Пятерых жертв сразу обнаружили мертвыми на месте падения летательного судна, один пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Полиция сейчас расследует случившееся. Причина крушения вертолета в настоящее время неизвестна.