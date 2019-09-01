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Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

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14:46   1 Сентября 2019
Весь мир

Президент Германии попросил прощения у Польши

Президент Германии попросил прощения у Польши

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятий в городе Велюнь в Польше, которые проходят в честь годовщины начала Второй мировой войны, попросил прощения у польского народа. Об этом сообщило в воскресенье, 1 сентября, Польское телевидение.

«Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь», — добавил политик на немецком и польском языках.

Штайнмайер также отметил, что в Велюни 80 лет назад разразился «ад» именно по причине немецкой ненависти и насилия.

Первого сентября 1939 года полуостров Вестерплатте под Гданьском и Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши стали объектами первой атаки гитлеровской армии. В результате ударов в городе погибли порядка 1200 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#польша #штайнмайер #германия #вторая мировая война

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