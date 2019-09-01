Президент Германии попросил прощения у Польши

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятий в городе Велюнь в Польше, которые проходят в честь годовщины начала Второй мировой войны, попросил прощения у польского народа. Об этом сообщило в воскресенье, 1 сентября, Польское телевидение.

«Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь», — добавил политик на немецком и польском языках.

Штайнмайер также отметил, что в Велюни 80 лет назад разразился «ад» именно по причине немецкой ненависти и насилия.

Первого сентября 1939 года полуостров Вестерплатте под Гданьском и Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши стали объектами первой атаки гитлеровской армии. В результате ударов в городе погибли порядка 1200 человек.