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 Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

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15:03   1 Сентября 2019
ЧП

Восемь человек погибли в Афганистане при подрыве автомобиля на мине

Восемь человек погибли в Афганистане при подрыве автомобиля на мине

Автомобиль подорвался на мине на севере Афганистана в провинции Балх, в результате чего погибли не менее восьми человек.

Об этом в воскресенье, приводя заявление губернатора округа Чимпал, сообщает местный телеканал 1TV.

Мина, по словам губернатора, была установлена на обочине дороги боевиками-талибами (членами радикальной организации «Талибан», деятельность которой в Росси запрещена решением Верховного суда). При этом, как отмечает телеканала, радикалы на данный момент не сделали по этому поводу никаких заявлений и не взяли на себя ответственность за произошедшее.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #взрыв #чп #афганистан #весь мир #талибы #мина

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