Восемь человек погибли в Афганистане при подрыве автомобиля на мине

Автомобиль подорвался на мине на севере Афганистана в провинции Балх, в результате чего погибли не менее восьми человек.

Об этом в воскресенье, приводя заявление губернатора округа Чимпал, сообщает местный телеканал 1TV.

Мина, по словам губернатора, была установлена на обочине дороги боевиками-талибами (членами радикальной организации «Талибан», деятельность которой в Росси запрещена решением Верховного суда). При этом, как отмечает телеканала, радикалы на данный момент не сделали по этому поводу никаких заявлений и не взяли на себя ответственность за произошедшее.