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Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

 Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу
Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

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Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии
14:56   1 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Словении посетит Москву 10 сентября

Премьер Словении посетит Москву 10 сентября

Премьер Словении Марьян Шарец посетит Москву с официальным визитом 10 сентября. Об этом рассказал посол РФ в республике Доку Завгаев, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе своего визита Шарец примет участие в церемонии открытия памятника словенцам, которые погибли во время войн в России. Также запланирован ряд встреч и подписание нескольких документов.

Посол уточнил, что будет подписана программа сотрудничества двух стран в области культуры, науки и образования, рассчитанная на ближайшие три года, а также трехлетняя программа сотрудничества между Москвой и Любляной. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #политика #словения

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