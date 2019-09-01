Премьер Словении посетит Москву 10 сентября

Премьер Словении Марьян Шарец посетит Москву с официальным визитом 10 сентября. Об этом рассказал посол РФ в республике Доку Завгаев, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе своего визита Шарец примет участие в церемонии открытия памятника словенцам, которые погибли во время войн в России. Также запланирован ряд встреч и подписание нескольких документов.

Посол уточнил, что будет подписана программа сотрудничества двух стран в области культуры, науки и образования, рассчитанная на ближайшие три года, а также трехлетняя программа сотрудничества между Москвой и Любляной.