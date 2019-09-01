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ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

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14:34   1 Сентября 2019
Весь мир

Володин назвал ущербными польские власти, которые перечеркивают историческую память

Володин назвал ущербными польские власти, которые перечеркивают историческую память

Руководство Польши оскорбляет память более шестисот тысяч солдат и офицеров, отдавших свои жизни при освобождении этой страны от фашистских захватчиков.

Об этом в воскресенье 1 сентября заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя тот факт, что Польша не пригласила российскую делегацию на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Слова Володина приводит пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо, - говорится в опубликованном заявлении Володина. Там же отмечается: - Действия польского руководства оскорбляют память о более шестиста тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ».

При этом спикер Государственной думы добавил, что страны-сателлиты на разных этапах истории регулярно отличаются подобной риторикой – было время, когда они «неистово кляли» Великобританию и Соединенные Штаты Америки, а сегодня ради похвалы хозяина, пытаясь понравиться странам, взявшим их под крыло, выступают против России, не замечая при этом «надругательства над историей, человечеством и моралью».

В заключение Володин подчеркнул, что фамилии польских политиков и чиновников, пытавшихся разрушить память о воинах-освободителях, отдавших жизнь за мир, будут забыты, а подвиг солдатского солдата останется в веках.

Володин назвал ущербными польские власти, которые перечеркивают историческую память

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Автор: Александр Люблинский
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