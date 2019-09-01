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14:22   1 Сентября 2019
Россия

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы была запущено в срок.

Ранее эти площадки посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов и призвал обеспечить запуск рабочего движения по двум важным магистралям 1 сентября. Полностью работы будут завершены в 2020 году после благоустройства прилегающих территорий и подъездов к ним.

Участок Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы строится с 2012 года. Строители выполнили сквозной проезд по проспекту, установили освещение и светофоры, а также сделали дорожную разметку. Объект введут в эксплуатацию в следующем году, когда будут обустроены боковые карманы и въезды во дворы.

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Автор: Виктория Разумовская
#дороги #петербург #общество

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