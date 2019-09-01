Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы была запущено в срок.

Ранее эти площадки посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов и призвал обеспечить запуск рабочего движения по двум важным магистралям 1 сентября. Полностью работы будут завершены в 2020 году после благоустройства прилегающих территорий и подъездов к ним.

Участок Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы строится с 2012 года. Строители выполнили сквозной проезд по проспекту, установили освещение и светофоры, а также сделали дорожную разметку. Объект введут в эксплуатацию в следующем году, когда будут обустроены боковые карманы и въезды во дворы.