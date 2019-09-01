ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

Оперативная группа представительства ДНР (Донецкой народной республики) в СЦКК (Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня) вместе с сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны украинских силовиков.

Инцидент произошел в воскресенье днем на юге ДНР. Об этом журналистам рассказал глава республиканского представительства в СЦКК Руслан Якубов. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново», - говорится в сообщении.

При этом РИА Новости сообщает, что под обстрел ВСУ также попал фотокорреспондент «Международного информационного агентства «Россия сегодня».