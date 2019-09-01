Беглов провел инспекцию станций метро Фрунзенского радиуса

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 31 августа провел инспекцию станций метро Фрунзенского радиуса. Об этом градоначальник написал на своей странице во «ВКонтакте», сопроводив пост соответствующим видео. Кроме того, Беглов назначил открытие станций на 11:00 5 сентября этого года.

На кадрах Беглов поделился впечатлениями от осмотра новой станции петербургской подземки. Он заметил, что станция готова, однако пока имеются определенные недоработки, которые должны быть устранены, так как их наличие влияет на качество работы станции.