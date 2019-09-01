Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

 Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу
Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

 Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии

Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии
Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Президент РФ ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

 Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов

Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу
Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

Захарова заявила, что Варшава поставила себя в глупое положение

 Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии

Шесть человек стали жертвами крушения вертолета в Норвегии
13:39   1 Сентября 2019
Россия

Беглов провел инспекцию станций метро Фрунзенского радиуса

Беглов провел инспекцию станций метро Фрунзенского радиуса

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 31 августа провел инспекцию станций метро Фрунзенского радиуса. Об этом градоначальник написал на своей странице во «ВКонтакте», сопроводив пост соответствующим видео. Кроме того, Беглов назначил открытие станций на 11:00 5 сентября этого года.

На кадрах Беглов поделился впечатлениями от осмотра новой станции петербургской подземки. Он заметил, что станция готова, однако пока имеются определенные недоработки, которые должны быть устранены, так как их наличие влияет на качество работы станции. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #фрунзенский радиус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...