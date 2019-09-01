Онищенко рассказал, как увеличить продолжительность жизни россиян

Минтруд поставил цель увеличить продолжительность жизни граждан к 2020 году до 80 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко добавил к словам Топилина, что такая задача поставлена правительством в рамках исполнения национальных проектов. Об этом он рассказал «Политике сегодня».

«Это политическая задача. <…> Конечно, основная задача ложится на здравоохранение, на социальную сферу и демографию. Любой национальный проект важен для нас. Даже автомобильные дороги несут в себе нагрузку для увеличения продолжительности жизни. Например, снижение автомобильного травматизма, а самое главное смертности в два раза. Это одна сторона вопроса», — объяснил Онищенко.

Депутат уверен, что достичь планки в 80 лет вполне реально: средняя продолжительность жизни москвичей составляет 77,9 лет, а по России показатель остановился на отметке 72,5 года. Добиться средней продолжительности жизни в 80 лет позволят средства, которые ежегодно выделяются для нацпроектов и развития системы здравоохранения. Сейчас уже есть наметки для госбюджета следующего года, добавил собеседник агентства. Так, на нацпроекты в области здравоохранения планируется выделить 1 трлн 200 млрд рублей.

«И эту цифру мы будем утверждать применительно к конкретным мероприятиям: к стройкам, исследованиям, которые будут проводиться в этой области. Эту задачу мы должны, во что бы то ни стало выполнить», — говорит Онищенко.

Также для достижения высоких показателей необходимо решить несколько проблем: избыточная цифровизация общества и курение.

«400 тысяч человек ежегодно умирает, не прожив 10 лет, которые они могли бы еще прожить. Эту задачу нужно решать, и это задача — политическая», — заметил депутат.

Онищенко добавил, что заботиться о своем здоровье россияне должны самостоятельно. Чтобы увеличить продолжительность жизни, бывший главный санитарный врач РФ предлагает ввести в первую очередь более активный образ жизни. К примеру, начать с того, чтобы проходить по 10 тысяч шагов ежедневно, установив шагомер на телефон. Малая подвижность — риск здоровью.

«Конечно, влияет и то, как мы отдыхаем, какие у нас привычки, как мы питаемся — это не значит, что мы должны объедаться до потери сознания. Мы должны питаться рационально и сбалансировано, физиологически полноценно. Это не так трудно сделать. Также влияет среда, и естественно играет роль и генетика. Мы будет считать здесь, что нам родители дали, а все остальное в наших руках», — резюмировал Онищенко.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи.