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Рабочее движение запустили на участках Богатырского и Комендантского проспектов
ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР из гранатометов

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 Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

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13:55   1 Сентября 2019
Россия

Российская телеведущая назвала позицию Польши об «исторической правде» дурью

Российская телеведущая назвала позицию Польши об «исторической правде» дурью

Телеведущая Ольга Скабеева осудила Варшаву за решение не приглашать Россию на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

«Ну то, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь», — отметила журналистка. 

Замглавы МИД республики Шимон Шинковский вель Сенк ранее заявил, что Варшава следовала «современным критериям», пригласив на это событие представителей ЕС, НАТО и «Восточного партнерства». По его словам, Польша намерена почтить память тех событий «в духе исторической правды», в чем Россия якобы «совершенно не заинтересована». 

Он подчеркнул, что Варшава меняет свою точку зрения на ряд исторических событий. Например, если десять лет назад одним из главных гостей  на подобных мероприятиях был глава РФ Владимир Путин, теперь вместо него пригласили американского лидера Дональда Трампа.

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Автор: Виктория Разумовская

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