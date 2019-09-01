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13:28   1 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский счел прорывом результаты первого дня своего визита в Польшу. Теперь под руководством президента Украины и президента Польши Анджея Дуды восстановят рабочую группу по «обнулению» взаимных претензий.

«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, совместные экспедиции теперь будут заниматься поиском и перезахоронением погибших польских, украинских военных и мирного населения на родине. Помимо этого, глава Украины призвал возвести на границе двух стран Мемориал примирения.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #польша #зеленский

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