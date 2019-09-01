Зеленский считает «прорывом» итоги первого дня визита в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский счел прорывом результаты первого дня своего визита в Польшу. Теперь под руководством президента Украины и президента Польши Анджея Дуды восстановят рабочую группу по «обнулению» взаимных претензий.

«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, совместные экспедиции теперь будут заниматься поиском и перезахоронением погибших польских, украинских военных и мирного населения на родине. Помимо этого, глава Украины призвал возвести на границе двух стран Мемориал примирения.