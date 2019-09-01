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13:39   1 Сентября 2019
Россия

Ситуацию с Мархаевым и РЕН ТВ готовы рассмотреть в Совфеде, но к ним пока не обращались

Ситуацию с Мархаевым и РЕН ТВ готовы рассмотреть в Совфеде, но к ним пока не обращались

Глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко выразил готовность рассмотреть ситуацию, сложившуюся между сенатором от Иркутской области Вячеславом Мархаевым и телеканалом РЕН ТВ, отметив, что пока таких обращений не поступало.

Слова председателя комитета в воскресенье приводит РИА Новости.

«У нас есть подкомитет по этике, он рассматривает подобные случаи. Но на сегодняшний день к нам никто не обращался», - уточнил Тимченко, добавив, что с обращением к комитету Совфеда могла бы обратиться и телекомпания и сам Мархаев.

Напомним: ранее, по сообщению телеканала РЕН ТВ, журналистка Евгения Могилевская заявила в Следственный комитет РФ, что сенатор Мархаев напал на съемочную группу телеканала – на нее и оператора. Корреспондент обратилась к правоохранителям за защитой и попросила призвать сенатора, позволившего себе рукоприкладство, к ответу. При этом на сайте телеканала уточняется, что Мархаев полез в драку после того, как корреспондент при включенной камере задала ему вопрос об игорном бизнесе, к которому якобы причастна его семья. В результате инцидента корреспондент получила вывих руки, а оператор ушиб.

Сенатор Вячеслав Мархаев в ответ заявил, что сам уже подал иск на съемочную группу РЕН ТВ в Московский городской суд, а также обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. По его словам, материалы данного телеканала порочат честь и достоинство его семьи.

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Автор: Александр Люблинский
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