Ураган «Дориан» приближается к Багамским островам

Национальный центр США по слежению за ураганами предупреждает, что ураган «Дориан» взял курс на запад и вскоре может обрушиться на Багамские острова. Скорее всего, это произойдет в воскресенье.

Кроме то, существует риск «смертельно опасного шторма и ураганного ветра». Также синоптики отмечают, что «Дориан» разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.

10 pm. Warm & windy. Stars in the sky. I'd call it a nice night, but it's nature's deception-- like putting nice curtains on the gates to hell. #DORIAN #Bahamas pic.twitter.com/nBlSSJaFTj — Josh Morgerman (@iCyclone) September 1, 2019

Вечером в пятницу урагану был присвоена четвертая «очень опасная» категория. Скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Режим ЧС объявлен во Флориде, Джорджии и Южной Каролине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем предполагалось раньше. По его словам, «Дориан» может стать самым сильным ураганом десятилетия.