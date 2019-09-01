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12:36   1 Сентября 2019
Россия

Минимальная пенсия выросла в Москве

Минимальная пенсия выросла в Москве

Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки увеличится сразу на две тысячи рублей и составит до 19,5 тысячи рублей с 1 сентября.

Соответствующее постановление приняли 27 августа в ходе заседания президиума правительства российской столицы. Документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Известно, что доплаты к пенсиям получат 1,6 миллионовмосковских пенсионеров, 44 тысячи из них сделают это впервые, рассказал столичный градоначальник на своей странице в Twitter. Перерасчет выплат, по его словам, пройдет по обычному графику в первой декаде наступившего месяца.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #пенсия

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