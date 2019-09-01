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 Путин поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана

Путин поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана
12:59   1 Сентября 2019
Весь мир

Путин поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана

Путин поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу с 28-й годовщиной независимости Узбекистана. Об этом в воскресенье 1 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

«В поздравлении глава Российского государства отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также ее конструктивную роль в региональных и международных делах», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Путин высоко оценил уровень, на котором находятся российско-узбекские отношения, основанные на взаимном уважении и дружбе. По словам российского лидера, он уверен в том, что партнерство Москвы и Ташкента продолжат укрепляться, что пойдет на пользу стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее узбекский посол в Москве Ботиржон Асадов, говоря о взаимоотношениях наших стран, отметил, что они являются позитивным примером взаимодействия государств в нынешних условиях.

 

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Автор: Александр Люблинский
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