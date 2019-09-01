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12:48   1 Сентября 2019
Россия

Москвичей в День города ждет более 250 праздничных мероприятий

Москвичей в День города ждет более 250 праздничных мероприятий

Порядка 250 мероприятий пройдет в Москве 7 и 8 сентября, когда столица будет отмечать свой 872-й день рождения. Праздник в этом году было решено посвятить Выставке достижений народного хозяйства.

Основными площадками станут ВДНХ и Тверская улица, которая будет перекрыта для автомобилистов. В парках и на площадях выступят известные артисты и певцы.

Москвичей в День города ждет более 250 праздничных мероприятий

В частности, в парке «Зарядье» состоится костюмированный гала-концерт и карнавал. Здесь выступят артисты Большого театра, Мариинского театра и театра «Геликон-опера».

На Поклонной горе пройдет большой концерт с участием звезд российской эстрады. На сцену выйдут Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Денис Клявер, Жасмин, Анита Цой и другие. В парке «Ходынское поле» выступят Егор Крид, Мот, Александр Буйнов и Дмитрий Маликов.

Вход на все мероприятия бесплатный. Площадки будут расположены по всей Москве, поэтому отметить День города москвичи смогут непосредственно рядом с домом.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #концерт #общество #день города

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