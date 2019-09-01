Подросток стал жертвой пожара в оздоровительном лагере на Украине

На территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сокол» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, после которого на месте происшествия было обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщила Госслужба по ЧС области.

Пожар произошел в субботу, 31 августа. Известно, что воспламенилась сцена, находившаяся на территории учреждения.

В пожаре погиб юный уроженец города Бурштин. В результате огонь уничтожил сцену. Детей на момент ЧП в заведении не было, отмечает пресс-служба. Для ликвидации огня задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава.