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12:04   1 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Подросток стал жертвой пожара в оздоровительном лагере на Украине

Подросток стал жертвой пожара в оздоровительном лагере на Украине

На территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сокол» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, после которого на месте происшествия было обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщила Госслужба по ЧС области.

Пожар произошел в субботу, 31 августа. Известно, что воспламенилась сцена, находившаяся на территории учреждения.

В пожаре погиб юный уроженец города Бурштин. В результате огонь уничтожил сцену. Детей на момент ЧП в заведении не было, отмечает пресс-служба. Для ликвидации огня задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #пожар

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