МЧС предупреждает о повышении уровня воды на реке Уссури в двух районах Хабаровского края

Специалисты предупредили, что уровень воды на реке Уссури в двух районах Хабаровского края может повыситься. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ведомство направило рекомендации о принятии необходимых мер главам муниципальных образований. Они должны предупредить размеры ЧС, а также минимизировать возможные последствия.

«Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие», — добавили в МЧС.

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» отмечает, что уровень воды может повыситься из-за смещения паводков с рек КНР на реке Уссури в Вяземском и районе имени Лазо. Незащищенными дамбами оказались села Венюково, Кукелево, Забайкальское и застава в селе Новосоветское.