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12:24   1 Сентября 2019
Россия

Правила призыва на срочную военную службу изменились в России с 1 сентября

Правила призыва на срочную военную службу изменились в России с 1 сентября

Эти поправки относятся к студентам-очникам, а также к братьям и сыновьям военных, которые погибли в ходе военной службы.

Также документ дает возможность демобилизации солдат-срочников, которые были призваны на службу до 1 сентября, то есть до вступления поправок в силу, в том случае, если во время их службы появились основания для демобилизации.

При этом штраф за уклонение от прохождения медицинской комиссии и за неявку в военкомат по повестке, который ранее составлял 500 рублей, теперь повышается в шесть раз – до 3000 рублей.  

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Автор: Александр Люблинский
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