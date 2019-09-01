Правила призыва на срочную военную службу изменились в России с 1 сентября

Эти поправки относятся к студентам-очникам, а также к братьям и сыновьям военных, которые погибли в ходе военной службы.

Также документ дает возможность демобилизации солдат-срочников, которые были призваны на службу до 1 сентября, то есть до вступления поправок в силу, в том случае, если во время их службы появились основания для демобилизации.

При этом штраф за уклонение от прохождения медицинской комиссии и за неявку в военкомат по повестке, который ранее составлял 500 рублей, теперь повышается в шесть раз – до 3000 рублей.