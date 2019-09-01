Меры безопасности усилили в Варшаве

Спецслужбы усилили меры безопасности в Варшаве на фоне памятных мероприятий в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Главным местом событий станет площадь Пилсудского в центре города. Там выступят лидеры Польши, Германии, а также вице-президент США.

Свое прибытие в Варшаву подтвердили 20 президентов, четыре премьер-министра, шесть глав парламентов и более десяти министров иностранных дел и обороны.

Патрули полиции особенно тщательно следят за порядком на улицах Варшавы вот уже несколько дней. На улицах города то и дело возникают пробки из-за кортежей прибывающих гостей. Кроме полиции кварталы патрулируют усиленные наряды военной жандармерии, Пожарной стражи, Городской стражи.

Премьер Матеуш Моравецкий приказал ввести на всей территории страны первый (самый легкий) режим террористической опасности.