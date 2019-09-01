Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

 «Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели

«Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

 Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии
Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

 «Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели

«Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

 Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии
11:19   1 Сентября 2019
Россия

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Представители молодого поколения в Петербурге провели акцию «Мы помним!» в память 15-летия трагедии в Беслане. Ребята выстроились в в фигуру единицы как символ дня теракта и номер школы, где это произошло.

В мероприятии приняли участие активисты Движения «Петербург – город перемен!». Памятная акция прошла рядом с мемориалом «Детям, погибшим в Беслане» на Малоохтинском проспекте.

1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслан во время во время празднования первого дня учебного года на школьной линейке группа вооруженных террористов захватила учебное заведение. В здании на тот момент находилось 1128 человек. На протяжении трех дней заложников удерживали в заминированном здании школы. Жертвами атаки стали 333 человека, многие из них — дети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#беслан #акция памяти

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...