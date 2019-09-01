Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Представители молодого поколения в Петербурге провели акцию «Мы помним!» в память 15-летия трагедии в Беслане. Ребята выстроились в в фигуру единицы как символ дня теракта и номер школы, где это произошло.

В мероприятии приняли участие активисты Движения «Петербург – город перемен!». Памятная акция прошла рядом с мемориалом «Детям, погибшим в Беслане» на Малоохтинском проспекте.

1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслан во время во время празднования первого дня учебного года на школьной линейке группа вооруженных террористов захватила учебное заведение. В здании на тот момент находилось 1128 человек. На протяжении трех дней заложников удерживали в заминированном здании школы. Жертвами атаки стали 333 человека, многие из них — дети.