Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Соединенные Штаты Америки, нанеся удар по идлибской зоне деэскалации в Сирии, ставят под угрозу дальнейшее сохранение там установленного ранее режима прекращения огня, а местами срывают его.

Об этом в воскресенье завили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В то же время агентство RT приводит заявление Министерства обороны РФ о том, что США, не поставив в известность Россию и Турцию, нанесли по сирийской зоне деэскалации Идлиб авиаудар, который привел к многочисленным жертвам.