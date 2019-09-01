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11:27   1 Сентября 2019
Весь мир

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Соединенные Штаты Америки, нанеся удар по идлибской зоне деэскалации в Сирии, ставят под угрозу дальнейшее сохранение там установленного ранее режима прекращения огня, а местами срывают его.

Об этом в воскресенье завили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В то же время агентство RT приводит заявление Министерства обороны РФ о том, что США, не поставив в известность Россию и Турцию, нанесли по сирийской зоне деэскалации Идлиб авиаудар, который привел к многочисленным жертвам.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #идлиб #удар #зона деэскалации #цпвс

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