«Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели

НПО «Энергомаш», являющееся предприятием «Роскосмоса», начало изготавливать самые мощные в мире жидкостные двигатели РД-171МВ для ракет. Их собираются ввести в эксплуатацию на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Как сказано в техзадании к закупке НПО «Энергомаш», на это планируется предприятие рассчитывает потратиь около 19,5 миллиона рублей.

В августе генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов рассказал, что огневые испытания двигателя намечены на конец этого года. По его словам, в 2021 году поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты «Союз-5», а первый пуск должен пройти уже в ноябре 2022 года.