Поддерживающее оппозицию «Эхо Москвы» не брезгует брать деньги у мэрии

Владелец сервисов MediaMetrics и Liveinternet Герман Клименко убежден, что сотрудники «Эха Москвы» страдают «биполярным расстройством». Такой диагноз предприниматель поставил после того, как на сайте СМИ появилась реклама фестиваля «PRO лето».

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Клименко подчеркнул, что его восхищает двойственный подход руководства «Эха». Он напомнил, что последнее время «Эхо Москвы» активно поддерживало «независимых» кандидатов в Мосгордуму, соратников блогера Алексея Навального. СМИ сочувствовало блогеру Егору Жукову, которого 27 июля задержали по подозрению в организации массовых беспорядков, а также другим «несправедливо задержанным».

При этом «Эхо» спокойно публикует у себя рекламу фестиваля «PRO лето», который прошел 31 августа на проспекте Сахарова. «Оппозиция» как раз подавала заявку на проведение шествия 31 августа, маршрут которого включал проспект Сахарова.

«С одной стороны помочь снять с выборов Нюту, пытаться добить Касамару, завесить весь топ сочувствием Егору Жукову, сделать все для того, чтобы вся страна вздрогнула от «ужасов» творящихся в городе греха. С другой же стороны спокойно принять рекламный бюджет от города. Дихотомия? Биполярное расстройство? — написал Клименко в соцсетях.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму «независимым» кандидатам из команды Навального. Причина — большое количество брака. Среди не допущенных оказались Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие.

В подписных листах обнаружили много поддельных подписей избирателей, а также автографы несуществующих и умерших москвичей. В частности у юриста ФБК Соболь обнаружено 14,67% брака, когда допустимый порог составляет 10%.