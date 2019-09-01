Группу участниц шоптура пытались подкупить для участия в незаконном митигге

Очередная несогласованная властями акция прохшла в Москве в субботу 31 сентября. Ее организовала незарегистрированная кандидатом в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, уличенная в массовой подделке подписей.

Незаконные митинги в Москве Соболь и ее соратники – такие же «независимые кандидаты», которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах из-за фальсификации подписей и «мертвых душ» в подписных листах – организовывают регулярно с середины июля. На первые акции «оппозиционерам» удавалось собрать порядка полутора тысяч человек, но вскоре москвичам надоели призывы Соболь и ее патрона Алексея Навального и к середине августа участники акций исчислялись несколькими десятками.

Навальный, чтобы создать хоть какую-то видимость массовости на своих митингах, пытается свозить в Москву «гастролеров», которым обещает денежное вознаграждение. Блогер и раньше действовал подобным образом, но теперь, когда жители столицы полностью игнорируют его мероприятия, это стало бросаться в глаза.

На видеохостинге YouTube было опубликовали видео, на котором организаторы шоптура пытаются убедить группу женщин поучаствовать в очередном митинге, обещая заплатить им за это по две тысячи рублей. Организатор шоптура называет это «отбить дорогу». Агитирующая женщина не скрывает, что организатором митинга является Навальный, однако она обманывает участниц шоптура, убеждая их, что московские власти согласовали данную акцию. То есть пытается обманом заставить гостей столицы за деньги нарушить российское законодательство.

Об этом сообщает информационное агентство Pravda.ru.