Политолог призвал «кандидатов-невидимок» в МГД опубликовать свои программы

Политолог Павел Данилин рассказал, как кандидаты в депутаты Мосгордумы, являющиеся самовыдвиженцами, освещают свои программы в сети. Он назвал их «не только самой громкой политической силой, но и самой ответственной».

По его словам, для многих кандидатов самовыдвижение стало дебютом на региональных выборах, поэтому к делу отнеслись серьезно.

«У кого-то ежедневные отчеты и программные тезисы в хронике, кто-то дает по тысяче интервью в месяц, у кого-то просто хороший сайт», — отметил Данилин.

Он подчеркнул, что самовыдвиженцев «в полтора раза больше, чем округов в Москве: 63 человека».

Однако не все, по мнению политолога, достаточно широко представили свои программы в сети. Он призвал прислать ему данные для размещения на сайте «Кандидат 2019» самовыдвиженцев Екатерину Копейкину от 8 округа (ее соперники - Вадим Кумин от КПРФ, Ольга Панина от СР, Василий Власов от ЛДПР, самовыдвиженец Дарья Беседина и Елена Луговская от «ПАРТИИ РОСТА»), Алексея Шапошникова от 12 округа (конкурирует по округу с Александром Ефимовым от КПРФ, Никитой Янковым от СР, Максимом Ефимовым от ЛДПР, Павлом Трофимовым от «Коммунистов России»), Александра Школьникова от 14 округа (по этому же округу идут самовыдвиженцы Починок Наталья, Дмитрий Клочков, Георгий Федоров от СР, Евгений Степкин от ЛДПР, Максим Круглов от Яблока, Николай Александров от «Коммунистов России»), Юрия Востокова от 15 округа (от этого округа выдвигаются самовыдвиженец Андрей Метельский, Сергей Севостьянов от КПРФ, Алексей Кустов от ЛДПР, Иван Остриков от «Коммунистов России»), Веру Шевченко от 21 округа (ее соперники - Леонид Зюганов от КПРФ, Екатерина Бородина от СР, Андрей Шах от ЛДПР) и Станислава Полищука от 25 округа (соперничает с самовыдвиженцем Людмилой Стебенковой, Андреем Орлом от КПРФ, Владиславом Коцюбой от СР, Денисом Меркуловым от ЛДПР, Сергеем Смирновым от «Гражданской Силы», Дмитрием Ракитиным от «Коммунистов России»).