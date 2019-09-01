Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

 «Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели

«Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

 Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии
Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

Акцию в память 15-летия трагедии в Беслане провела петербургская молодежь

 «Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели

«Роскосмос» начал производить мощнейшие ракетные двигатели
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

Удар США по зоне деэскалации в Идлибе срывает режим прекращения огня

 Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии
9:45   1 Сентября 2019
Весь мир

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова усилить сотрудничество с Дальним Востоком РФ в некоторых областях, включая энергетику, черную металлургию и угольный сектор. Об этом стало известно по итогам визита индийского министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендры Прадхана.

Прадхан прилетал в Москву с визитом 29-30 августа. В делегацию вошли главы крупных индийских нефтегазовых, металлургических и консалтинговых компаний. 

Министр встретился с полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьером Юрием Трутневым, министром энергетики Александром Новаком и заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым. Кроме того, индийская делегация посетила «Сколково».

Визит состоялся на фоне подготовки к поездке премьера Индии Нарендра Моди во Владивосток. Он примет участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 4-6 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #индия #металлургия #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...