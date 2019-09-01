Индия готова сотрудничать с Дальним Востоком РФ в энергетике и металлургии

Индия готова усилить сотрудничество с Дальним Востоком РФ в некоторых областях, включая энергетику, черную металлургию и угольный сектор. Об этом стало известно по итогам визита индийского министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендры Прадхана.

Прадхан прилетал в Москву с визитом 29-30 августа. В делегацию вошли главы крупных индийских нефтегазовых, металлургических и консалтинговых компаний.

Министр встретился с полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьером Юрием Трутневым, министром энергетики Александром Новаком и заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым. Кроме того, индийская делегация посетила «Сколково».

Визит состоялся на фоне подготовки к поездке премьера Индии Нарендра Моди во Владивосток. Он примет участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 4-6 сентября.