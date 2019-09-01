Беглов провел внеплановую проверку станций «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы»

В субботу, 31 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил строящиеся станции Фрунзенского радиуса: «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Глава города проверил вестибюли, эскалаторы, как проходят уборочные работы.

В инспекции принял участие и вице-губернатор города Эдуард Батанов. Он отметил, что остались последние штрихи. Беглов в свою очередь отметил, что станции готовы к открытию, однако следует исправить небольшие недочеты.

«Определенные недоделки сегодня имеются, и они должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания жителей нашего города», — сказал он.

Открытие станций запланировано на 5 сентября. Торжественная церемония состоится в 11.00.