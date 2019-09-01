Более 160 жилых домов пострадало из-за паводка в Хабаровском крае

Число подтопленных паводком домов в Хабаровском крае в течение суток выросло с 138 до 166, передает в воскресенье региональное управление МЧС РФ.

Ранее передавали, что в Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС. Причиной подтопления служит не только река, но и дождевые и грунтовые воды. В августе из-за циклонов в регион пришли обильные дожди.

«По состоянию на утро 1 сентября в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находится 66 населенных пунктов. Из них в 38 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 166 частных жилых домов и 651 приусадебного участка. Также вода сохраняется на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков», — уточняет МЧС.

В Хабаровске в зоне подтопления находятся 36 жилых домов и 260 земельных участков, около 1,7 тысячи дач и дороги по улицам в прибрежной зоне.