Белый дом будет взаимодействовать с Конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут сотрудничать с Конгрессом США с целью противостоять случаям «массовых злодеяний» в стране, заявил пресс-пул Белого дома, ссылаясь на слова Пенса в отношении стрельбы в Техасе.

Пенс подчеркнул, что обсудил инцидент с президентом, и оба политика «по-прежнему полны решимости работать с лидерами обеих партий и американским Конгрессом, чтобы предпринять шаги», которые помогли бы справиться с проблемой и противодействовать «массовым злодеяниям».

Напомним, по последним данным полиции, в ходе субботней стрельбы в районе техасского города Одесса погибли минимум пять человек, более 20 были ранены, включая трех сотрудников правоохранительных органов.