Арабская коалиция ликвидировала в Йемене военный объект хуситов с дронами

Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии рассказала о ликвидации в ходе ударов военного объекта в йеменской провинции Дамар, принадлежавшего мятежному хуситскому движению «Ансар Алла», сообщает телеканал «Al Arabiya».

По данным телеканала, в заявлении коалиции говорится, что на военном объекте содержались беспилотники, а также средства ПВО. Уточняется, что коалиция осуществила «превентивные меры для защиты гражданского населения».