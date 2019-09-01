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5:30   1 Сентября 2019
Весь мир

Арабская коалиция ликвидировала в Йемене военный объект хуситов с дронами

Арабская коалиция ликвидировала в Йемене военный объект хуситов с дронами

Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии рассказала о ликвидации в ходе ударов военного объекта в йеменской провинции Дамар, принадлежавшего мятежному хуситскому движению «Ансар Алла», сообщает телеканал «Al Arabiya».

По данным телеканала, в заявлении коалиции говорится, что на военном объекте содержались беспилотники, а также средства ПВО. Уточняется, что коалиция осуществила «превентивные меры для защиты гражданского населения».

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Автор: Мария Милкевич
#йемен #коалиция #хуситы

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