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4:16   1 Сентября 2019
Весь мир

Минимум 28 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене

Минимум 28 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене

По меньшей мере 28 человек пострадали в субботу при частичном обрушении сцены на концерте на открытом воздухе в городе Эссен на западе Германии, пишет газета Welt.

По информации издания, происшествие случилось на концерте рэперов Casper и Marteria. При этом в пожарной службе рассказали, что из-за непогоды опрокинулся светодиодный экран примерно в 21.00 по местному времени (22.00 по Москве).

Уточняется, что пострадавшие были отправлены в больницу, еще порядка 150 человек медики осмотрели на месте. По данным пожарной службы, двое человек были ранены серьезно, а 18 отделались легкими повреждениями. Концерт из-за инцидента пришлось остановить.

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Автор: Мария Милкевич
#германия

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