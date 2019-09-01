Минимум 28 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене

По меньшей мере 28 человек пострадали в субботу при частичном обрушении сцены на концерте на открытом воздухе в городе Эссен на западе Германии, пишет газета Welt.

По информации издания, происшествие случилось на концерте рэперов Casper и Marteria. При этом в пожарной службе рассказали, что из-за непогоды опрокинулся светодиодный экран примерно в 21.00 по местному времени (22.00 по Москве).

Уточняется, что пострадавшие были отправлены в больницу, еще порядка 150 человек медики осмотрели на месте. По данным пожарной службы, двое человек были ранены серьезно, а 18 отделались легкими повреждениями. Концерт из-за инцидента пришлось остановить.