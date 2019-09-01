Документальный фильм Тарковского-младшего об отце выйдет осенью в России

Андрей Тарковский-младший рассказал РИА Новости, что его документальный фильм Tarkovskij Cinema Prayer о творчестве отца покажут в России осенью.

В пятницу фильм был показан на Международном Венецианском кинофестивале на итальянском острове Лидо.

Тарковский-младший уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры.

«Надеемся, что будет и прокат», — добавил он.

Сын знаменитого режиссера намерен лично представить картину Tarkovskij Cinema Prayer в Москве.