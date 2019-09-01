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 Переговорщик Евросоюза по Brexit отверг возможность изменения сделки с Британией

Переговорщик Евросоюза по Brexit отверг возможность изменения сделки с Британией
3:22   1 Сентября 2019
Весь мир

Переговорщик Евросоюза по Brexit отверг возможность изменения сделки с Британией

Переговорщик Евросоюза по Brexit отверг возможность изменения сделки с Британией

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье не допускает вероятность изменений в текущей сделке между Лондоном и Брюсселем до того момента, пока ее не одобрит парламент Великобритании в нынешнем виде. Об этом говорится в его колонке в газете Daily Telegraph.

Тем самым он, по сути, отверг предложение британского премьера Бориса Джонсона по поиску альтернативы «бэкстопу» (режим нахождения Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка во время переходного периода Brexit).

«Новое правительство Великобритании попросило нас изменить то, что было согласовано. ЕС уже согласился работать вместе с Великобританией во время переходного периода над выработкой альтернативных договоренностей, которые будут выполнять те же цели, что и «бэкстоп». Мы готовы начать немедленно работать после ратификации соглашения о выходе из ЕС», — заявил Барнье.

Джонсон же, наоборот, со дня прихода ко власти в конце июля говорил, что изменение пункта соглашения о «бэкстопе» является обязательным условием для одобрения сделки по выходу. В противном случае глава правительства не исключает, что Лондону придется осуществить Brexit вообще без сделки.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #великобритания #brexit #джонсон #барнье

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