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2:28   1 Сентября 2019
Весь мир

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Количество погибших при стрельбе в Техасе достигло пяти, передает телеканал Fox 4.

Ранее газета The New York Times писала, ссылаясь на главу города Мидленда Джерри Моралеса, что погибли двое и порядка 20 человек пострадали. 

Полиция округа Мидленд рассказала в Facebook, что два злоумышленника открыли огонь в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса, после чего скрылись с места преступления на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.

«Они стреляют без разбора, — цитирует NYT Моралеса. — У нас двое погибших и до 20 пострадавших».

Мэр подчеркнул, что преступников, вероятно, трое.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #техас #стрельба

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