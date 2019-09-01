Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Количество погибших при стрельбе в Техасе достигло пяти, передает телеканал Fox 4.

Ранее газета The New York Times писала, ссылаясь на главу города Мидленда Джерри Моралеса, что погибли двое и порядка 20 человек пострадали.

Полиция округа Мидленд рассказала в Facebook, что два злоумышленника открыли огонь в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса, после чего скрылись с места преступления на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.

«Они стреляют без разбора, — цитирует NYT Моралеса. — У нас двое погибших и до 20 пострадавших».

Мэр подчеркнул, что преступников, вероятно, трое.