Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Американский лидер Дональд Трамп недоволен сопротивлением помощника по нацбезопасности Джона Болтона усилиям США по урегулированию ситуации в Афганистане и держит его на удалении от обсуждения этой темы, что ставит вопрос о влиянии Болтона в Белом доме, пишет газета «Вашингтон пост».

Ранее в августе имя Болтона не попало в первоначальный список советников, приглашенных на встречу с Трампом, на которой обсуждались перспективы подписания договора с талибами, из-за опасений, что Болтон и его помощники выступят против договоренностей и в дальнейшем раскроют их подробности СМИ. В итоге Болтона все же пригласили, но лишь после того, как один из его помощников обратился непосредственно к исполняющему обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Майклу Малвэни. Во время встречи Болтон и Трамп выразили противоположные позиции по поводу политики Штатов в Афганистане.

Помимо Афганистана разногласия между Болтоном и Трампом наблюдаются в связи с Ираном. Трамп в начале недели заявил, что готов на надлежащих условиях встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани, в то время как Болтон многие годы выступает за смену власти в республике и усиление санкций, несмотря на угрозу военного столкновения между двумя странами.

Также отличаются позиции Трампа и Болтона относительно КНДР.