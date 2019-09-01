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 Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений
2:09   1 Сентября 2019
Весь мир

Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Американский лидер Дональд Трамп недоволен сопротивлением помощника по нацбезопасности Джона Болтона усилиям США по урегулированию  ситуации в Афганистане и держит его на удалении от обсуждения этой темы, что ставит вопрос о влиянии Болтона в Белом доме, пишет газета «Вашингтон пост».

Ранее в августе имя Болтона не попало в первоначальный список советников, приглашенных на встречу с Трампом, на которой обсуждались перспективы подписания договора с талибами, из-за опасений, что Болтон и его помощники выступят против договоренностей и в дальнейшем раскроют их подробности СМИ. В итоге Болтона все же пригласили, но лишь после того, как один из его помощников обратился непосредственно к исполняющему обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Майклу Малвэни. Во время встречи Болтон и Трамп выразили противоположные позиции по поводу политики Штатов в Афганистане.

Помимо Афганистана разногласия между Болтоном и Трампом наблюдаются в связи с Ираном. Трамп в начале недели заявил, что готов на надлежащих условиях встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани, в то время как Болтон многие годы выступает за смену власти в республике и усиление санкций, несмотря на угрозу военного столкновения между двумя странами.

Также отличаются позиции Трампа и Болтона относительно КНДР.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #болтон

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