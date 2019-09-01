Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

 Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»

Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений
Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

 Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»

Дикий калмык на митинге Соболь заявил о желании «убить всех москвичей»
Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

Эстонские депутаты хотели, но не смогли отказать в финансировании гей-фестивалю

 Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе

Зеленский назвал трубопровод «Северный поток — 2» угрозой Европе
Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений

Трамп устраняет Болтона от принятия многих важных внешнеполитических решений
1:36   1 Сентября 2019
Россия

Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

Трехдневная вахта памяти по погибшим в ходе теракта в школе Беслана в 2004 году состоится в Северной Осетии, передает региональное правительство.

«Первого сентября траурные мероприятия начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию «Матерей Беслана». На второй день там же состоится реквием по погибшим», — уточняется в сообщении.

По информации властей, на 3 сентября намечена божественная литургия. В школьном дворе дважды ударят в колокол в 13.05, в ту минуту, когда 15 лет назад раздался взрыв, после чего пройдет минута молчания. Далее пройдет крестный ход с портретами жертв теракта.

В сообщении власти напоминают, что эта дата является в РФ Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#теракт #беслан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...