Трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года состоится в Беслане

Трехдневная вахта памяти по погибшим в ходе теракта в школе Беслана в 2004 году состоится в Северной Осетии, передает региональное правительство.

«Первого сентября траурные мероприятия начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию «Матерей Беслана». На второй день там же состоится реквием по погибшим», — уточняется в сообщении.

По информации властей, на 3 сентября намечена божественная литургия. В школьном дворе дважды ударят в колокол в 13.05, в ту минуту, когда 15 лет назад раздался взрыв, после чего пройдет минута молчания. Далее пройдет крестный ход с портретами жертв теракта.

В сообщении власти напоминают, что эта дата является в РФ Днем солидарности в борьбе с терроризмом.