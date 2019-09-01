Председательство в Совбезе ООН на месяц переходит к РФ

Россия с 1 сентября месяц будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, ожидается, что в ряде заседаний примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

Данная должность переходит от страны к стране в алфавитном порядке, так, в августе в СБ ООН председательствовала Польша.

В постпредстве России при ООН сообщили, что на сентябрь намечено много мероприятий по линии Совета. Первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский уточнил, что темой нескольких мероприятий станет региональное сотрудничество.